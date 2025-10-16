"Докупить" страховой стаж можно за периоды с 2004 года, когда гражданин не был трудоустроен.

Если гражданам не хватает трудового стажа для выхода на пенсию, они могут самостоятельно платить единый социальный взнос для его приобретения.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, можно заключить соглашение между гражданином и Пенсионным фондом, которое дает возможность самостоятельно платить ЕСВ, чтобы приобрести страховой стаж для будущей пенсии, а также увеличить свой заработок. Это влияет на размер пенсии, даже если человек временно не работает или работает за рубежом.

Отмечается, что добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и не застрахованные лица старше 16 лет. Кроме этого, можно заключать договоры о добровольной уплате страховых взносов в пользу третьих лиц.

Как докупить стаж

Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно. Минимальный страховой взнос на сегодня составляет 1760 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты 8000 грн). Фактически каждые 100 грн добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для назначения пенсии почти на 455 грн.

В фонде привели пример расчетов: если в текущем месяце уплатить 2000 грн в пользу неработающего лица, то этот месяц будет засчитан в его страховой стаж и заработная плата для исчисления пенсии за этот месяц составит 9090,91 грн.

Как докупить страховой стаж за прошлые годы

При этом в ПФУ отметили, что договор о добровольной уплате страховых взносов не предусматривает уплату страховых взносов за прошлые периоды. "Докупить" же страховой стаж можно за периоды, начиная с 2004 года, когда гражданин не был трудоустроенным или зарегистрированным физическим-лицом предпринимателем.

Для этого физическое лицо должно обратиться в налоговую службу и заключить договор добровольного участия в общеобязательном государственном социальном страховании. Оплатить страховой стаж можно двумя способами:

единовременная уплата: необходимый стаж можно "купить" единоразово, оплатив всю сумму;

договор сроком не менее одного года: взносы уплачиваются постепенно, ежемесячный платеж не может быть меньше минимального размера ЕСВ.

Пенсии в Украине - последние новости

По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров, а средний размер пенсии составляет 6436,79 грн. При этом более трети (35,3%) таких граждан получают менее 4 тысяч гривен в месяц.

Министр социальной политики Денис Улютин отметил, что в Украине пока преждевременно внедрять обязательную накопительную пенсионную систему, поскольку в стране фактически отсутствуют надежные инструменты для инвестирования таких средств. По его словам, главная проблема заключается не в самой идее накоплений, а в том, куда именно направлять пенсионные взносы.

