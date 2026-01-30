Нацбанк выпустил особую памятную монету, посвященную культовому украинскому оружию (фото)

Тираж монеты составит до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам – "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця".

Как сообщили в пресс-службе НБУ, это первая отечественная дальнобойная система вооружения с турбореактивным двигателем, предназначенная для высокоточных ударов Вооруженных Сил Украины по стратегическим объектам в глубоком тылу противника.

Она способна поражать цели на расстоянии до 650 км, эффективно преодолевая системы противовоздушной обороны благодаря низкой высоте полета (от 15 до 500 м) и скорости до 900 км/ч.

""Паляниця" – это не только образец современной военной техники, демонстрирующий способность Украины находить инновационные решения, быстро масштабировать их и применять там, где это имеет наибольший стратегический эффект, но и символ национальной оборонной мощи, украинской изобретательности и несокрушимости, закаленной в борьбе за свободу", – подчеркнул регулятор.

Монета имеет номинал 5 гривень. На ее аверсе изображен стилизованный силуэт ракеты-дрона "Паляниця", поражающей вражеского змея. На реверсе монеты изображена атака украинской дальнобойной ракеты-дрона на объект топливно-энергетического комплекса страны-агрессора. Вверху – надпись "ПАЛЯНИЦЯ".

Тираж монеты составит до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в феврале 2026 года.

В декабре 2025 года Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную спецоперации "Паутина", которую Служба безопасности Украины провела в глубоком тылу врага.

В том же месяце Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную рождественским обычаям украинцев, – "Дух Рождества". Монета имеет номинал 10 гривень. Она изготовлена из серебра 925 пробы.

