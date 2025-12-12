Приобрести монету в интернет-магазине НБУ можно будет с 16 декабря.

Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную спецоперации "Паутинаˮ, которую Служба безопасности Украины провела в глубоком тылу врага.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Это событие поразило весь мир, ведь украинские защитники снова удивили, и не только своим мужеством и силой, но и изобретательностью и профессионализмом. Мы не могли обойти вниманием это историческое событие, поэтому посвятили спецоперации "Паутина" и непосредственно Службе безопасности Украины отдельную памятную монету "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе", - говорится в сообщении.

Памятная монета имеет номинал 5 гривен. Тираж - до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

На аверсе в центре композиции размещен стилизованный образ троянского коня, за которым просматривается силуэт грузовика, перевозившего FPV-дроны на боевые позиции. Также изображена эмблема Службы безопасности Украины с лозунгом "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе".

На реверсе сверху изображен силуэт дрона с боевой частью. Посередине размещена надпись "117 FPV дронов" - это общее количество беспилотников, задействованных в спецоперации. В центре - зеркальный силуэт стратегического самолета, который стал одной из главных целей удара, в момент его поражения. Над ним - стилизованная паутина, объединяющая четыре пораженных аэродрома, иллюстрируя сетевой характер операции и ее стратегическую слаженность.

Дополнительным элементом является тактическая шкала с цифрами, что в системе управления дронами обеспечивает точность их наведения оператором. В нижней части полукругом размещена надпись: "СПЕЦОПЕРАЦИЯ СБУ "ПАВУТИНА".

В ноябре Национальный банк выпустил новую памятную монету "120 лет со дня рождения Нила Хасевича", которая продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

1 декабря НБУ представил новые оборотные монеты номиналом 10 гривен, посвященные единству и территориальной целостности Украины. В рамках серии "Мы сильные. Мы вместе" в обращение введены три памятные монеты, посвященные регионам, которые первыми оказались в эпицентре российской агрессии: Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областям.

