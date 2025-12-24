С бриллиантом и позолотой: Нацбанк выпустил особую памятную монету к Рождеству (фото)

Тираж монеты составляет до 15 000 штук.

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету, посвященную рождественским обычаям украинцев, - "Дух Рождества".

"Украинцы издавна накануне Рождества, в Святой вечер, ставили на углу в домах дидуха - оберег рода и благополучия, символ урожая и духа предков. Чтобы увековечить наши древние обычаи, мы создали новую памятную монету "Дух Рождества", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Монета имеет номинал 10 гривень. Она изготовлена из серебра 925 пробы. Элементы отделки - двусторонняя локальная позолота со вставкой бриллианта. Тираж - до 15 000 штук.

На аверсе в центре композиции размещено стилизованное изображение соломенного дидуха. Его основу украшает соломенный ангел, символизирующий защиту и благую весть. Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Сочельник. Одна из звезд символизирует Вифлеемскую звезду - в ее центре сияет бриллиант.

На реверсе изображена традиционная предрождественская трапеза украинской семьи, где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами: нимбы вокруг их голов символизируют Солнце (жена), Луну (мужчина) и звезды (их дети). Перед семьей - стол с двенадцатью блюдами: кутьей, варениками, пампушками, рыбой и другими традиционными угощениями, а также головками чеснока - оберегом от нечистой силы.

Реализация памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в январе 2026 года.

Памятные монеты в Украине - последние новости

22 декабря НБУ выпустил новую памятную монету в честь украинских дипломатов - "Дипломатия". Монета имеет номинал 5 гривень. Тираж составляет до 75 тысяч штук в сувенирной упаковке.

15 декабря Нацбанк сообщил о выпуске новой памятной монеты, посвященной одной из инновационных разработок украинских оружейников - "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат "Magura".

