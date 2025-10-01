Дизайн монеты объясняется мерами безопасности.

Первые монеты появились еще в 685 году до нашей эры и, как средство оплаты, сохранились до наших дней. Сейчас монеты "ходят" во всех странах, кроме, разве что, Саудовской Аравии, где в экономике их практически не используют. Узнайте, почему на ребрах монет есть насечки и кто придумал их туда наносить.

Почему у монет есть ребра и насечки на них

Первые в мире монеты, например, те, что были изготовлены в Лидии, делали из электрума - сплава золота и серебра. У такой монеты был свой дизайн, где на одной стороне находился верхний штемпель, а на другой - голова льва. В греческом городе Эгине производили только серебряные монеты, но и те, и другие быстро распространились по греческим городам, дойдя по Ирана и даже до варваров. Отдельно от Древней Греции монеты делали в Индии, а в Китае они были бронзовым. Государства, познавшие искусство чеканки, производили монеты по своим стандартам, пока лидийский царь не установил стандарт - в составе монеты должно быть не менее 98% золота или серебра.

Таким образом монеты изготавливали до XVIII века - только из драгоценных металлов. Это обстоятельство радовало мошенников, которых позже прозвали фальшивомонетчиками. Они брали настоящую монету и ножницами срезали у нее края так, чтобы это не бросалось в глаза. Также могли аккуратно стачивать или даже просверливать, а затем в образовавшуюся полость заливать более дешевый металл.

После нехитрых манипуляций в руках мошенника появлялся кусочек золота или серебра, если он работал ножницами, а также драгоценная стружка, если стачивал или сверлил. И то, и другое можно было переплавить для фальшивых монет или же просто продать.

В Англии решили бороться с этим, и первым, кто предложил эффективное решение, стал Исаак Ньютон. Он сказал, что на ребрах монеты нужно делать насечки и объяснил, для чего - у монет ребристые края, а значит, любое стачивание их деформирует. Идея была принята и испробована - подделок стало гораздо меньше. После этого технологию защиты от фальшивомонетчиков усовершенствовали - стали наносить разные надписи. Одна из них - "Decus et tutamen", что с латинского переводится как "укрепление и защита". Такой нестандартный подход тоже помог уменьшить число подделок - во-первых, потому что при обрезке или стачивании надпись тоже страдала, а во-вторых, найти нужные материалы, чтобы аккуратно деформировать монету, стало сложнее.

Сейчас, в современном мире, объяснение, зачем ребра на монете, совсем другое. Людей, желающих стачивать или подделывать монеты, нет, потому что сами средства оплаты уже не состоят из драгоценных металлов и не интересны мошенникам. Однако ребра на монетах, как традиция, сохранилась, к тому же, приобрела еще один практический смысл. Как минимум - в руке монета с ребристыми краями выглядит привлекательно, как максимум - слабовидящие люди могут на ощупь определить ее номинал.

