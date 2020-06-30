Bloomberg: Коронавирус сломал схемы отмывания денег в ЕС

Пандемия закрыла границы, остановив поток чемоданов с наличными на латвийскую территорию.

В прошлом году, когда латвийские таможенники в Риге обыскали пассажиров частного самолета, который прибыл из Украины, они "сорвали джекпот". В багаже четырех путешественников был упакован миллион долларов наличными. Контрабанду изъяли.

Латвия - страна еврозоны с населением 1,9 миллиона человек - попадала в заголовки на протяжении последних лет из-за того, что именно в ее банки стекались грязные деньги. Bloomberg напоминает, что жесткие меры подавили электронные переводы от клиентов из стран бывшего СССР, которые пытались через Латвию перевести деньги в ЕС. Впрочем, старомодные методы контрабанды денег в чемоданах остались.

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Оценивая депозиты от коммерческих заемщиков в Центральном банке, Латвия сделала вывод, что на ее территорию незаконно проникает примерно 450 миллионов долларов ежегодно. Закрытие границ из-за пандемии коронавируса подтвердило эти подозрения.

"Вдруг эти деньги исчезли", - сказала глава подразделения финансовой разведки Илзе Знотина.

Она рассказывает о людях, которые отправляют суммы через компании, которые занимаются денежными переводы, в соседние страны, а затем снимают крупные суммы в банкоматах возле границы и везут их в Латвию. Часто это делают для уклонения от уплаты налогов. Кроме того правоохранители пристально следят за теми, кто приезжает в страну и покидает ее со своими семьями включая детей, каждый из которых везет чуть меньше, чем 10 тысяч евро наличными. Ведь эта сумма - это предельная отметка, по которой нужно заполнять декларацию. Деньги после этого вероятно кладутся на счет и пересылаются в другую страну.

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Комментируя конфискации миллиона в аэропорту Риги, Знотина сказала, что следователи установили, что одним из пассажиров был бизнесмен, который владеет банками в Украине и Латвии.

"В этом случае возникает вопрос, зачем тогда везти наличные?" - говорит она.

Латвия и соседняя Эстония в последние годы были в эпицентре шторма грязных денег, из-за которого несколько местных банков были закрыты. Кроме того, скандал разоблачил многочисленные нарушения от крупных кредиторов, таких как Danske Bank и Swedbank. Латвия, на которую приходится 1% от всех мировых транзакций в долларах США, с того времени укротила иностранные вложения и сомнительные офшорные потоки. В этом году Риге удалось избежать включения в список тех, кто не смог наказать отмывание денег.

Страна стала финансовым узлом после падения СССР. За ее плечами - горькая история доставки наличных самолетами. В начале 1990-х годов советские грузовые самолеты Ту-134, загруженные деньгами, летали в российские регионы от имени валютного трейдера Parex, который позже стал крупным банком. Об этом говорится в автобиографической книге основателя компании. В ней также описывается то, как наличность, которая принадлежала влиятельному гражданину Казахстана, прибыла в Латвию и перевозилась под охраной вооруженного конвоя.

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По словам Знотиной, через три десятилетия после того "наличка до сих пор остается большой проблемой". Она добивается повышения проверки поездов, автомобилей и людей, которые пешком пересекают границу. Знотина говорит, что если частный вкладчик приносит деньги, в которой доминируют купюры номиналом по 500 евро - это уже тревожный сигнал.

Коронавирус помогает бороться с отмыванием денег. Однако, этот эффект лишь временный, поскольку страны Европы осторожно открывают границы, чтобы спасти летний туристический сезон.

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