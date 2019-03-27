Крупнейший банк Швеции выявил отмывание российских денег в своем эстонском филиале

Проведя внутреннее расследование, Swedbank обнаружил, что в эстонском филиале банка допускались серьезные нарушения норм по борьбе с отмыванием денег.

Крупнейший шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, обнаружил в ходе внутреннего расследования в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем.

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Об этом сообщила шведская общественная телевещательная организация SVT, пишет «Немецкая волна».

Как передает SVT, Swedbank выявил, в частности, большое число клиентов с сомнительной репутацией, о деловых целях и денежных потоках которых не имелось достаточной информации. Поэтому риск отмывания денег в отношении этих клиентов считается особенно высоким.

Еще одно нарушение заключалось в том, что финансовый институт не уведомлял о подозрительных трансакциях.

Кроме того, внутренняя документация свидетельствует о том, что нынешний гендиректор Swedbank Биргитте Боннесен уже в 2013 году, когда возглавляла балтийские подразделения банка, была проинформирована о сомнительных сделках с участием Swedbank, связанных с делом Магнитского. Тем не менее банк продолжал работать с клиентами, которые проводили такие денежные операции, вплоть до 2018 года, отмечает SVT.

В начале марта основатель и генеральный директор фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал заявление в полицию Швеции в связи с возможным отмыванием средств из России и других бывших республик СССР через Swedbank. По словам Браудера, часть средств, выведенных из госбюджета России в рамках коррупционных схем, разоблачением которых занимался аудитор Сергей Магнитский, могли осесть на счетах в Швеции.

Согласно расследованию шведских журналистов, в период с 2007 по 2015 годы между счетами Swedbank и эстонского подразделения датского Danske Bank, подозреваемого в отмывании средств, было проведено большое число трансакций на общую сумму в 40 млрд крон (3,8 млрд евро). В подозрительные операции могли быть вовлечены минимум 50 клиентов филиалов Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве. Часть этих счетов принадлежала лицам, не имевшим официальных источников заработка. Информация о части клиентов скрыта. Еще в ряде случаев они вызывают подозрения у правоохранительных органов.

В августе 2018 года датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег. Позднее внутреннее расследование Danske Bank выявило, что подозрения вызывает большинство трансакций на общую сумму в 200 млрд евро, которые более чем 10 тысяч клиентов эстонского филиала этого банка совершили в период с 2007 по 2015 год.

По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР". В 2013 году в филиале были зарегистрированы счета более 1000 британских компаний, а также большого числа фирм из России, Виргинских островов и Финляндии.