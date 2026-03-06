Венгрия обвинила инкассаторов в отмывании средств, среди заложников – экс-генерал разведки

Против украинцев открыли уголовное производство по подозрению в отмывании денег.

Венгерская налоговая и таможенная администрация (NAV) обвинила взятых в заложники украинцев в отмывании денег.

Как пишет венгерское издание Telex, Национальная налоговая и таможенная администрация открыла уголовное производство по подозрению в отмывании денег в отношении сотрудников "Ощадбанка", которые перевозили деньги и были задержаны в Венгрии.

В заявлении NAV говорится об аресте семи граждан Украины, включая бывшего генерала украинской разведки, и двух бронированных автомобилей с наличными, которые якобы перевозили из Австрии в Украину в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Согласно заявлению, с начала года через территорию Венгрии в Украину было перевезено более 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.

В заявлении говорится, что NAV проводит расследование в соответствии с Уголовно-процессуальным законом при содействии Антитеррористического центра. Они утверждают, что украинская консульская служба была немедленно уведомлена о начале процедуры, но никакого ответа якобы пока не получено.

При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинские консулы до сих пор не получили доступ к семи украинским гражданам, взятым в заложники в Будапеште.

5 марта в Венгрии похитили сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями. Эти семь украинцев являются сотрудниками государственного банка "Ощадбанк", которые управляли двумя банковскими автомобилями, курсировавшими между Австрией и Украиной, и перевозили наличные деньги в рамках регулярных услуг между государственными банками.

МИД Украины уже направил официальную ноту с требованием немедленного освобождения украинских граждан. Также Украина обратится к Европейскому Союзу с просьбой дать четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления.

Впоследствии стало известно, что похищенные инкассаторские машины "Ощадбанка" Венгрия спрятала на территории Антитеррористического центра. Эта структура является силовым подразделением, подчиняющимся Министерству внутренних дел Венгрии.

