Украинцы со 2 марта не смогут расплачиваться некоторыми купюрами

Определенные бумажные купюры больше не будут приниматься к оплате в магазинах, службах, банках и для любых наличных платежей.

Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень образцов 2003–2007 годов заменяются на соответствующие оборотные монеты. Эти банкноты перестанут быть средствами платежа, их изымут из обращения.

В пресс-службе Национального банка Украины сообщили, что их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.

Обменять их на оборотные монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, можно будет:

во всех отделениях банков Украины – в течение года с даты изъятия их из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно;

в уполномоченных банках (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ") – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно;

в Национальном банке – на данный момент бессрочно.

В пресс-службе НБУ пояснили, что банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень в настоящее время почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не расплачиваются. Средний срок их годности составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, уже изношены.

"В обращении уже много лет находятся монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень. Продолжительность обращения монет составляет около 20 – 25 лет", - пояснили в НБУ.

16 февраля стало известно, что развитие наличной массы в Украине создает предпосылки для введения в обращение более крупных банкнот номиналом 2000 и 5000 гривен. Впрочем, в ближайшее время их появление маловероятно из-за фокуса Национального банка на переименовании копеек в шаги и военно-политической ситуации в стране.

Ранее глава Национального банка Андрей Пышный говорил о важности замены "копеек" на "шаги". Народные депутаты уже успели поддержать проект закона о переименовании 18 декабря в первом чтении.

