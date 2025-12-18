Законопроект во втором чтении рассмотрят 27 декабря.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о переименовании разменной монеты "копейка" на "шаг".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта за основу проголосовали 264 народных депутата.

Следует отметить, что профильный комитет рекомендовал принять закон сразу за основу и в целом, однако это предложение отклонил нардеп Дмитрий Разумков. При этом депутаты проголосовали за то, чтобы вернуться в зал парламента 27 декабря, чтобы принять закон в целом.

"Изменение названия разменной монеты "копейка" (одна сотая часть гривни) на исторически обоснованное и истинно украинское название "шаг" позволит возродить национальные традиции Украины в номинации денег и завершить денежную реформу, начатую в 1996 году", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что после введения в обращение Национальным банком разменных монет номиналом 50 шагов не предполагается одномоментное изъятие из денежного обращения разменных монет номиналом 50 копеек, поскольку по состоянию на 1 сентября в наличном обращении находилось 1,4 млрд шт. монет этого номинала.

Монеты нового и старого дизайна будут находиться в обращении параллельно. Соответственно, по оценкам НБУ, не будут возникать дополнительные расходы, связанные с утилизацией монет номиналом 50 "копеек" и изготовлением разменных монет номиналом 50 шагов на их замену. Расходы, связанные с изготовлением разменных монет 50 "шагов", - операционные расходы в соответствии с плановыми объемами их изготовления на 2025 год.

Переименование копейки в шаги - последние новости

В сентябре 2024 года Национальный банк инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг" с целью восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении.

1 октября в парламенте зарегистрировали законопроект о переименовании названия разменной монеты "копейка" на "шаг". Авторы законопроекта отмечают, что даже через 34 года со дня провозглашения независимости существует знаменатель, который все еще объединяет нашу страну с Россией - это название разменной монеты "копейка", закрепленное на законодательном уровне.

