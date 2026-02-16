Банкноты 2000 и 5000 гривень: СМИ выяснили, когда в Украине могут появиться новые купюры

Появление новой крупнейшей купюры уже назрело.

Развитие наличной массы в Украине создает все предпосылки для введения в обращение более крупных банкнот номиналом 2000 и 5000 гривень. Однако в ближайшее время их появление маловероятно из-за фокуса Национального банка на переименовании копеек в шаги и военно-политической ситуации в стране, говорится в материале Бизнес Цензор.

Сегодня гривневая банкнота самого высокого номинала в 1000 гривень эквивалентна сумме около 23 долларов. Это самый низкий показатель со времени введения гривны в 1996 году. Тогда за 100 гривень можно было купить примерно 55 долларов.

Предыдущий пересмотр банкнотного ряда гривни состоялся в октябре 2019 года с появлением купюры в 1000 грн. До этого самым высоким номиналом были 500 грн, которые появились в 2006 году.

Видео дня

Пересмотр произошел, в частности, из-за изменений в объемах экономики. Так, средняя зарплата в 2006 году составляла около 1000 грн – это две банкноты самого высокого номинала. В 2019 году среднемесячную зарплату можно было конвертировать уже в 20 банкнот по 500 гривень. На сегодняшний день выплата средней зарплаты в 30 926 грн наличными потребует 31 купюру самого высокого номинала в 1000 гривень.

Стимулирует пересмотр банкнотного ряда и рост денежной массы. За прошлый год сумма украинской наличности в обращении увеличилась на 103,9 млрд грн (+12,6%). В 2024 году рост объема наличности был более умеренным (+7,6%). Сейчас наличности в Украине на 926,3 млрд грн, а это почти на 550 млрд грн больше, чем в 2019 году.

В обращении находится 15,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,3 млрд грн. Банкнот насчитывается 2,6 млрд – на сумму 916,9 млрд грн. Из них номиналом в 1000 гривень 480 млн штук (+18,2% за последние два года) – на сумму 481,1 млрд грн (более половины всех денег в обращении).

Однако в ближайшее время НБУ не собирается укрупнять номинал. В целом такие действия всегда вызывают тревогу у населения из-за инфляционных опасений.

"Я не думаю, что введение в обращение купюры в 2000 грн принесет какую-то значительную пользу. Это примерно 40 евро, особенно не изменит ситуацию. Логичнее уже вводить купюру в 5000 вместе с 2000 грн, но я не считаю эту проблему неотложной. Однако в ближайшие годы это точно придется сделать", – считает вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты Дмитрий Алексеенко.

Наличные деньги в Украине – главные новости

Пока вопрос появления новых номиналов купюр активно не рассматривается Нацбанком. В приоритете – замена "копеек" на "шаги". Эту идею активно продвигает глава регулятора Андрей Пышный.

Народные депутаты уже успели поддержать проект закона о переименовании 18 декабря в первом чтении.

Вас также могут заинтересовать новости: