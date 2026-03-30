Правительство одобрило пакет налоговых законопроектов: что изменится для украинцев с 2027 года

Среди них нет законопроекта о введении НДС для ФОПов.

Кабинет министров одобрил пакет из трех законопроектов о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, налогообложении международных посылок и продлении уплаты военного сбора на 3 года после отмены военного положения. При этом в пакете отсутствуют положения об отмене льготы по уплате НДС для ФОПов.

Министерство финансов сообщило, что все изменения планируется ввести с 1 января 2027 года, чтобы дать бизнесу время адаптироваться. Проекты законов в ближайшее время будут поданы в Верховную Раду Украины на регистрацию.

"Налог на OLX"

В частности, новые правила международного автоматического обмена информацией о доходах с цифровых платформ будут распространяться на украинские и иностранные сервисы (в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Uber и т. д.), которые работают на рынке перевозок, аренды, услуг и продажи товаров. В правительстве отмечают, что реформа должна вывести часть доходов из "тени" и повысить прозрачность рынка.

Видео дня

Операторы платформ будут обязаны идентифицировать продавцов, становиться на учет в налоговых органах и ежегодно до 31 января подавать отчетность в ГНС. Законопроектом предусмотрена ответственность за нарушение новых требований.

Для физических лиц предлагается отдельный режим налогообложения доходов с платформ: ставка НДФЛ – 5% (вместо 18%), налоговым агентом выступает платформа. Режим будет действовать для тех, кто работает без наемных работников, не является ФОПом, использует отдельный счет для этой деятельности и имеет годовой доход в пределах лимита (до 834 минимальных зарплат – около 7,2 млн грн по состоянию на 1 января 2026 года).

При этом разовые, некоммерческие продажи личных вещей до 2 тысяч евро в год не будут облагаться налогом, и открывать отдельный банковский счет в этом случае не нужно.

Налогообложение международных посылок (до 150 евро)

Отдельно предлагается ввести НДС на все импортные товары в почтовых и экспресс-отправлениях – от 0 евро (по модели ЕС). Налог будет включаться в цену товара при покупке на маркетплейсе и уплачиваться платформой или логистическим оператором. Исключение – некоммерческие посылки до 45 евро (подарки или вещи для личного или семейного пользования получателем).

"Эти изменения выравнивают условия ведения хозяйственной деятельности для украинского и иностранного бизнеса за счет одинаковых правил налогообложения", – отметили в правительстве.

Военный сбор после отмены военного положения

Также одним из законопроектов предусмотрено продление уплаты военного сбора на три года после отмены военного положения для финансирования послевоенного восстановления в действующих на сегодня размерах:

для физических лиц – 5%;

для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога – 10% в расчете одной минимальной заработной платы на первое число текущего месяца (в 2026 году – 865 грн);

для плательщиков 3-й группы единого налога (ФОП и юридических лиц, кроме электронных резидентов) – 1% от дохода.

Налоговые требования МВФ – главные новости

26 февраля Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долларов, рассчитанную на четыре года. По ее условиям, Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед МВФ. Среди требований – пакет налоговых мер на 2026–2027 годы, который будет включать налогообложение доходов от цифровых платформ, отмену налоговой льготы для международных посылок, а также отмену льгот по уплате НДС для ФОП, оборот которых превышает порог в 4 миллиона гривен.

В марте МВФ выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего получения Украиной помощи из-за затягивания народными депутатами принятия законов, необходимых для разблокирования финансирования.

Ранее Министерство финансов опубликовало новый законопроект, содержащий основные налоговые обязательства Украины перед Международным валютным фондом.

