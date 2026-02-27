МВФ обновил требования для Украины: когда украинцы будут платить новые налоги

До конца марта Украина должна назначить нового постоянного главу Государственной таможенной службы.

Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед Международным валютным фондом в рамках текущей программы сотрудничества. В частности, до конца февраля необходимо усилить процедуры отбора членов наблюдательных советов госбанков, а до конца марта – принять пакет налоговых изменений и назначить нового постоянного главу Гостаможслужбы.

Согласно тексту Меморандума МВФ, сопровождающего программу расширенного финансирования для Украины, парламент должен до конца марта 2026 года принять пакет налоговых мер на 2026–2027 годы, который будет включать налогообложение доходов от цифровых платформ, отмену налоговой льготы для международных посылок, а также отмену льгот по уплате НДС для ФОП, оборот которых превышает порог в 4 миллиона гривень.

Также до конца марта Украина должна назначить нового постоянного главу Государственной таможенной службы.

Среди других требований – до конца февраля 2026 года правительство должно усилить процедуру отбора членов наблюдательных советов государственных банков, в частности путем обновления рамок работы Номинационного комитета по рекомендациям международных финансовых институтов.

До конца июня 2026 года предусмотрен ряд обязательных шагов:

представление в парламент изменений в Налоговый кодекс для усиления трансфертного ценообразования в соответствии со стандартами ОЭСР;

обновление общей стратегии государственных банков;

внедрение рамок надзора за критическими рисками третьих сторон в банковском секторе;

принятие новых правил НАПК по риск-ориентированной проверке деклараций.

До конца июля Украина должна обнародовать технический анализ квазифискальных расходов в секторах электроэнергии, газа и теплоснабжения.

Кроме того, до конца декабря определены еще несколько структурных обязательств:

разработка дизайна централизованного хранилища данных для налоговой и таможенной администраций;

реформа управления Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – введение двухуровневой структуры с наблюдательным советом;

назначение всех членов правления Счетной палаты из числа кандидатов, прошедших соответствующую проверку.

Также документ МВФ содержит непрерывный структурный маяк: любые несистемные банки, которые перейдут в государственную собственность, не должны быть докапитализированы за счет бюджетных средств и должны быть переданы в Фонд гарантирования вкладов для урегулирования.

МВФ отмечает, что выполнение этих условий - важный элемент сохранения фискальной дисциплины, повышения прозрачности, укрепления финансового сектора и улучшения инвестиционного климата.

Программа МВФ для Украины - последние новости

Совет директоров Международного валютного фонда 26 февраля утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долларов США, рассчитанную на четыре года. В ближайшее время в Украину должен поступить первый транш в размере примерно 1,5 млрд долларов.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза.

