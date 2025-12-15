Поступления в бюджет от внедрения налогов ожидаются на уровне 14 млрд грн.

Сервисы Uklon, Bolt, Uber и Glovo поддержали правительственные законопроекты по внедрению обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Предполагается, что налогом будут облагаться операции стоимостью более 2000 евро в год.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на совместную позицию упомянутых выше компаний.

В совместном заявлении сказано, что законопроекты предусматривают исключение для товарных операций стоимостью до 2 000 евро в год. Транзакции в пределах этого лимита не считаются системной экономической деятельностью и не облагаются налогом.

"Это гарантирует, что бытовые продажи личных вещей между гражданами остаются полностью вне сферы нового регулирования", - отметили подписанты.

Отмечается, что внедрение налоговых изменений для цифровых платформ может обеспечить дополнительные поступления для государственного бюджета на уровне около 14 млрд грн.

Также компании отметили, что это решение - "важный шаг к гармонизации налогового регулирования в Украине с современными европейскими подходами и лучшими международными практиками" и будет способствовать повышению прозрачности экономики, созданию равных условий конкуренции и усилению доверия между государством, бизнесом и гражданами.

В августе Кабмин одобрил новый законопроект по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Данный документ предусматривает налогообложение доходов граждан, полученных от деятельности на интернет-площадках вроде OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka и других.

Отмечается, что доход от продажи товаров или оказания услуг не будет облагаться налогом, если за год не будет превышать 12 прожиточных минимумов (то есть 36 336 грн), то есть одноразовые небольшие продажи бытовых вещей украинцев будут освобождены от налогового бремени.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов предупредил, что "закон об OLX", который готовят к голосованию в Верховной Раде, может привести к росту стоимости услуг такси (Uber, Uklon, Bolt), но украинцам вряд ли стоит ожидать стремительного скачка цен.

Ранее в компании OLX сообщали, что документ может лишить обычных украинцев удобного и безопасного способа обмена подержанными вещами.

