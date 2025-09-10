Доходы украинцев от онлайн-продаж и аренды жилья через цифровые платформы могут облагаться 5% налогом.

Кабинет Министров повторно внес на рассмотрение парламента два проекта закона о налогообложении доходов граждан от продажи товаров и услуг через интернет.

Как отмечается на сайте Верховной Рады, речь идет о документах №14025 и №14026, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Гражданский кодексы. Оба законопроекта были зарегистрированы в сессионном зале 9 сентября.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, под налогообложение попадут такие сферы деятельности: аренда жилой и коммерческой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки, личные услуги, продажа товаров и предоставление в аренду транспортных средств. То есть налогообложению будет подлежать деятельность на платформах OLX, Prom, Rozetka, Kabanchik, Uber, Uklon, Bolt, Booking и ряд других.

Для физических лиц, получающих доход через цифровые платформы, законопроект вводит специальный налоговый режим. Если пользователь соответствует установленным требованиям, он сможет платить налог по ставке 5%. Обязанности налогового агента будут возложены на операторов платформ.

В то же время, если в течение года физическое лицо осуществит не более трех продаж на сумму до 2 тысяч евро (то есть около 100 тыс. грн), оно сможет пользоваться собственным банковским счетом без открытия отдельного счета для предпринимательской деятельности.

Отмечается, что необходимость принятия законопроекта в правительстве объясняется приведением украинского налогового законодательства к нормам ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Теперь эти законопроекты должна рассмотреть Верховная Рада.

Налогообложение доходов с онлайн-платформ в Украине

27 августа Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов с цифровых платформ. Согласно документу, для доходов физических лиц - подотчетных продавцов будет применяться ставка НДФЛ до 5% при определенных условиях. Для всех остальных случаев будет действовать общая ставка НДФЛ 18%.

Этот документ содержит некоторые отличия от первоначального варианта законопроекта, одобренного еще предыдущим правительством в конце апреля 2025 года.

Законопроект вызвал противоречивые реакции среди экспертов. Одни говорили, что его принятие приведет к "закручиванию гаек" для обычных граждан, которые продают подержанные товары, и раскрытию "банковской тайны". В то же время другие утверждали, что это важный шаг на пути к евроинтеграции, который будет способствовать детенизации экономики и упростит деятельность для тех, кто зарабатывает через цифровые площадки.

