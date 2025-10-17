Все пользователи будут вынуждены платить налог или проходить сложную процедуру его возврата через налоговую службу, отметили в компании.

Парламент планирует рассмотреть законопроект о налогообложении доходов граждан от продажи товаров и услуг через интернет. В компании OLX предупреждают, что документ может лишить обычных украинцев удобного и безопасного способа обмена подержанными вещами. Об этом говорится в переданном УНИАН релизе от OLX.

"Проект Закона № 14025, который, якобы соответствует нормам ЕС, существенно отличается от этих норм и угрожает миллионам украинцев, которые продают подержанные вещи онлайн, без коммерческой цели. Речь идет не о бизнесе, а об обычных людях, которые продают такие вещи, как телефоны или одежда, и предлагают другим более доступный вариант", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что закон в текущем виде может лишить людей удобного и безопасного способа обмена б/у вещами.

Что не так с законопроектом

В пресс-службе компании отмечают, что каждый частный продавец будет обязан предоставлять платформам свои персональные данные (ИНН, адрес места жительства и прочее) и банковские реквизиты даже если он продает одну вещь в год и не превышает лимита.

Кроме того, там предупреждают, что даже если человек продает вещи, которые больше не использует и не получает от этого большие прибыли, он все равно автоматически будете обязан уплатить 5% налога на доходы физических лиц вместе с 5% военного сбора.

"Если ваш годовой объем продаж не превышает 2 000 евро (ок. 97 000 грн), вам нужно будет вручную вернуть налог через налоговую службу. Эта процедура будет связана с затратами времени, рисками девальвации (поскольку возмещение будут осуществляться только после окончания календарного года) и ненужными хлопотами для рядового человека", - отметили в OLX.

В пресс-службе компании также отметили, что новые правила затрудняют легальную продажу подержанных вещей между частными лицами. Поэтому люди будут обходить платформы, предпочитая продажи через соцсети или личные встречи, где меньше безопасности и значительно выше риски мошенничества.

К тому же указано, что в случае принятия законопроекта бывшие в употреблении товары станут дороже. Поскольку, если физические лица обязаны платить налоги или проходить бюрократические процессы, они будут учитывать эти расходы при определении цены.

Налогообложение доходов с онлайн-платформ в Украине

В конце августа 2025 года правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов с цифровых платформ. Данный документ предусматривает налогообложение доходов граждан, которые были получены от деятельности на интернет-площадках вроде OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka и других.

Согласно документу, для доходов физических лиц - подотчетных продавцов будет применяться ставка НДФЛ до 5% при определенных условиях. Для всех остальных случаев будет действовать общая ставка НДФЛ 18%.

Данная инициатива вызвала ряд противоречивых реакций среди экспертов. Критики говорили, что это приведет к "закручиванию гаек" для обычных граждан, которые продают подержанные товары, и раскрытию "банковской тайны". В то же время сторонники законопроекта утверждали, что это является важным шагом на пути к евроинтеграции, который будет способствовать детенизации экономики и упростит деятельность для тех, кто зарабатывает через цифровые площадки.

В сентябре Кабмин повторно внес на рассмотрение парламента два проекта закона о налогообложении доходов граждан от продажи товаров и услуг через интернет.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук тогда сообщил, что налогообложению будут подлежать такие сферы деятельности как аренда жилой и коммерческой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки, личные услуги, продажа товаров и предоставление в аренду транспортных средств.

