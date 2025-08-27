Далее законопроект должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

Кабмин одобрил новый законопроект по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Данный документ предусматривает налогообложение доходов граждан, которые были получены от деятельности на интернет-площадках вроде OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka и других. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Этот документ содержит некоторые отличия от первоначального варианта законопроекта, одобренного еще предыдущим правительством в апреле 2025 года.

В частности, отмечается, что доход от продажи товаров или оказания услуг не будет облагаться налогом, если за год не будет превышать 12 прожиточных минимумов (то есть 36 336 грн). Это означает, что одноразовые небольшие продажи бытовых вещей украинцев будут освобождены от налогового бремени. Если же сумма дохода будет выше, граждане, в случае поддержки данного документа Верховной Радой, должны будут уплатить налог.

Для доходов физических лиц - подотчетных продавцов будет применяться ставка НДФЛ до 5%, если:

открыт отдельный банковский счет для поступлений с платформ и расчеты проведены через него;

такие лица не являются самозанятыми, не имеют наемных работников;

годовой доход не превышает 834 минимальные зарплаты (около 6,7 млн грн);

отсутствует торговля подакцизными товарами.

Для всех остальных случаев будет действовать общая ставка НДФЛ 18%.

По данным Минфина, если в течение года осуществлено не более трех продаж через платформу на сумму до 2 тысяч евро, допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд.

"Все предложенные нормы направлены на развитие цифровой экономики, повышение налоговой культуры среди налогоплательщиков и обеспечение международной налоговой прозрачности в соответствии со стандартами ЕС и ОЭСР... Принятие закона является необходимым условием для присоединения Украины к системе международного автоматического обмена налоговой информацией и интеграции в европейское экономическое пространство", - отмечают в министерстве.

Далее законопроект должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

Налоги с деятельности на онлайн-платформах

Как писал УНИАН, в апреле 2025 года предыдущее правительство уже одобрило похожий законопроект, который предусматривал налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы. Отмечалось, что для осуществления деятельности через интернет-платформы необходимо будет открыть специальный счет.

Этот законопроект вызвал смешанные реакции среди украинцев и экспертов. Одни говорили, что его принятие приведет к "закручиванию гаек" для обычных граждан, которые продают подержанные товары, и раскрытию "банковской тайны", тогда как другие утверждали, что это важный шаг на пути к евроинтеграции, который будет способствовать детенизации экономики и упростит деятельность для тех, кто зарабатывает через цифровые площадки.

