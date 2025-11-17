МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов государственного бюджета Украины.

Миссия МВФ начала свою работу в Киеве для проведения официальных переговоров по новой программе сотрудничества с Украиной.

Как сообщила председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, представители от Украины уже обсудили детали проекта бюджета на 2026 год с руководителем миссии Гэвином Греем и его коллегами.

"Общий объем программы, который МВФ предлагает Украине - около $8 млрд на 4 года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно, но программа с МВФ - ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита. Решение борда МВФ по запуску программы ожидается в январе, тогда же - первая выплата", - написала Пидласа в Facebook.

Предварительными действиями, которые нужно выполнить для старта программы (prior action), определили принятие бюджета на 2026 год в пределах согласованного с МВФ дефицита.

"Что касается структурных маяков - МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов государственного бюджета, в частности путем закрытия схем уклонения от уплаты налогов", - добавила Пидласа.

Сотрудничество МВФ и Украины - другие новости

Напомним, что для разблокирования новых средств от Международного валютного фонда для Киева Европейский Союз должен предоставить Украине "надежные" финансовые обязательства, рассказал комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис. Новая поддержка со стороны Евросоюза должна разблокировать пакет МВФ на сумму около 8 миллиардов долларов в течение следующих трех лет - его поступление ожидается в январе.

По данным агентства Bloomberg, Международный валютный фонд выражает обеспокоенность по ряду бюджетных мер Украины на фоне начала переговоров между сторонами по новому четырехлетнему кредитному пакету, который может составить 8 миллиардов долларов.

В частности, МВФ выдвигает к украинскому правительству ряд жестких требований. Кредитор требует от Киева повышения цен на газ для населения, отмены льгот для ФОПов и девальвации гривны.

