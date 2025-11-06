Международный валютный фонд не может предоставить Киеву очередной пакет на 8 миллиардов долларов из-за ЕС.

Европейский Союз должен предоставить Украине "надежные" финансовые обязательства, чтобы разблокировать новые средства Международного валютного фонда для Киева.

Об этом комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис рассказал агентству Bloomberg.

До этого Домбровскис обсудил в Болгарии с главой МВФ Кристалиной Георгиевой дефицит финансирования Киева в размере 65 миллиардов долларов и военные нужды.

МВФ в 2023 году договорился с Украиной о программе кредитования на сумму 15,6 миллиарда долларов. Фонд требует "надежного пути вперед и надежного политического обязательства со стороны ЕС" для согласования новых средств для Украины, говорит Домбровскис.

Новая поддержка со стороны Евросоюза должна разблокировать пакет МВФ на сумму около 8 миллиардов долларов в течение следующих трех лет - его поступление ожидается в январе.

По словам Домбровскиса, использование замороженных активов центрального банка России для финансирования репарационного кредита для Украины остается приоритетным вариантом для Брюсселя. Согласно этому предложению, Киев должен будет вернуть деньги лишь при условии, что Россия оплатит военные репарации.

"Чем быстрее, тем лучше, как для программы МВФ, так и для покрытия потребностей Украины", - подчеркивает еврокомиссар по вопросам экономики.

Но план по активам сталкивается с юридическими препятствиями, поскольку Бельгия продолжает настаивать на дополнительных гарантиях, чтобы не брать на себя риск использования около 140 миллиардов евро наличных остатков, накопленных в брюссельском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Противодействие Бельгии репарационному кредиту для Украины

ЕС настаивает на том, что активы не будут конфискованы, поскольку Россия сохранит право вернуть деньги, если она компенсирует ущерб, нанесенный Украине. Тем не менее, Бельгия требует надежных совместных гарантий, чтобы не остаться единственной ответственной стороной, если она столкнется с любым юридическим вызовом.

"Четкое понимание, также в комиссии, заключается в том, что нам нужно серьезно относиться к этим проблемам и нам нужно найти хороший способ их решения", - сказал Домбровскис, имея в виду исполнительный орган ЕС.

Комиссия ведет переговоры с Бельгией, чтобы преодолеть ее беспокойство, в частности относительно размера таких гарантий. Она также изучает альтернативные варианты обеспечения средств для Украины. Один из рассматриваемых вариантов - привлечение средств на рынках для кредитования Киева.

Но Домбровскис считает, что предоставление таких займов Украине не будет хорошим выбором, учитывая состояние государственных счетов в стране, пострадавшей от войны, после более чем трех лет противостояния неспровоцированной агрессии России.

"Вопрос не столько в том, каким образом собираются деньги, сколько в том, на каких условиях Украина получает финансирование, и не создают ли эти условия проблем с устойчивостью долга", - добавляет Домбровскис.

Ключевой момент в принятии решения - саммит лидеров ЕС 18 декабря в Брюсселе. Их поддержка одного из вариантов финансирования во время этой встречи может быть достаточной для удовлетворения требований МВФ.

Поддержка Украины со стороны ЕС - главные новости

Общая сумма поддержки Украины на ближайшие четыре года оценивается The Economist почти в 400 миллиардов долларов. Причем главными источниками поступления помощи должны стать Евросоюз и Великобритания на фоне дистанцирования Вашингтона от процесса. Европе придется вдвое увеличить финансирование Киева по сравнению с предыдущими годами войны.

Столкнувшись с сопротивлением со стороны Бельгии относительно замороженных российских активов, Еврокомиссия отыскивает другие пути финансирования Украины. Среди альтернатив называют общий долг стран-членов ЕС и предоставление Киеву двусторонних грантов.

