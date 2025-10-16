В мобильном приложении популярного в Украине банка произошел сбой

У клиентов наблюдаются проблемы с авторизацией и работой некоторых функций.

В мобильном приложении monobank произошел частичный сбой. Сейчас не работают некоторые функции, ряд клиентов не может авторизоваться.

Как сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, это произошло из-за акции: в честь достижения отметки в 10 миллионов клиентов в приложении запустили игру с поиском "лимонов". Однако серверы не выдержали нагрузки.

Как пишут в соцсетях, часть клиентов не может авторизоваться в приложении, у некоторых не работают отдельные функции.

Видео дня

Сбои в работе электронных сервисов - другие новости

10 октября в работе цифровых сервисов Sense Bank произошел масштабный сбой после российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В пресс-службе банка сообщали, что это связано со сбоем в онлайн-инфраструктуре партнера финучреждения.

Тогда клиенты сообщали о невозможности не только воспользоваться приложением Sense Bank, но и рассчитаться картой и связаться со службой поддержки банка.

В апреле 2025 года в Украине произошел масштабный сбой в работе банковских терминалов и других сервисов, в том числе государственных. В частности не работали государственный портал "Дія", сервисы "Новой почты", также во всех регионах наблюдались сбои в работе платежных терминалов. Позже в "Дії" сообщили, что сбой произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.

Вас также могут заинтересовать новости: