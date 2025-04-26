Из-за сбоя киевляне не могут рассчитаться в метро, а украинцы жалуются на сложности с расчетом картой в магазинах.

В Украине произошел масштабный сбой в работе банковских терминалов и других сервисов, в частности государственных.

Как сообщает УНИАН, сбой коснулся работы "Дії". При использовании приложения отмечается, что произошла ошибка.

Кроме того, не работает приложение "Новой почты". Во время использования некорректно отображаются данные об отправлениях, а запросы по маршруту посылок не обрабатываются. Не работает опция оплаты услуг.

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В компании заявили, что сервисы "Новой почты" временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика

"Акцентируем внимание, что это не хакерская атака. По состоянию на 9:00 проблема устраняется. Мы ожидаем восстановления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлениях будем сообщать дополнительно", - говорится в заявлении.

Во всех регионах Украины наблюдаются сбои в работе платежных терминалов - невозможно пополнить карту, не работают платежные системы.

Киевская городская государственная администрация заявила о техническом сбое в работе "Ощадбанка". Следовательно, временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро. Специалисты банка работают над устранением неисправности.

Пока оплатить проезд можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бумажным qr-билетом.

Обновлено в 9:29. Народный депутат Александр Федиенко заявил, что украинцам сегодня стоит прихватить с собой бумажные документы.

"Не знаю, что случилось, но судя по тому, что я вижу, не работает очень большой инфраструктурный объект, который явно обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика, и так далее", - отметил он.

Обновлено в 9:34. В "Дії" заявили, что сбой в работе приложения произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.

"Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов. Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой", - отметили в компании.

Обновлено в 9:58. Соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что масштабный сбой не коснулся банка.

"Держим кулаки за коллег и готовы оказать любую техническую и методическую помощь. Как будто хакерская атака на один из крупных дата-центров", - отметил Гороховский.

Сбои в работе украинских сервисов - последние новости

Напомним, что 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке. Тогда не работала продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

На следующий день компания ввела ограничения на продажу билетов в железнодорожных кассах.

1 апреля "Укрзализныця" возобновила интеграцию с сервисом "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими и мониторинг, а также автовыкуп билетов в приложении и на сайте. Кроме того, вернулась верификация через "Дія.Підпис" для наиболее ажиотажных международных рейсов.

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