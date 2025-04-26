В Украине не работают платежные терминалы и онлайн-сервисы / фото УНИАН

В Украине произошел масштабный сбой в работе банковских терминалов и других сервисов, в частности государственных.

Как сообщает УНИАН, сбой коснулся работы "Дії". При использовании приложения отмечается, что произошла ошибка.

Сбой в "Дії" / скриншот

Кроме того, не работает приложение "Новой почты". Во время использования некорректно отображаются данные об отправлениях, а запросы по маршруту посылок не обрабатываются. Не работает опция оплаты услуг.

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Сбой в "Новой почте" / скриншот

В компании заявили, что сервисы "Новой почты" временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика

"Акцентируем внимание, что это не хакерская атака. По состоянию на 9:00 проблема устраняется. Мы ожидаем восстановления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлениях будем сообщать дополнительно", - говорится в заявлении.

Во всех регионах Украины наблюдаются сбои в работе платежных терминалов - невозможно пополнить карту, не работают платежные системы.

Киевская городская государственная администрация заявила о техническом сбое в работе "Ощадбанка". Следовательно, временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро. Специалисты банка работают над устранением неисправности.

Пока оплатить проезд можно:

  • транспортной картой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
  • бумажным qr-билетом.

Обновлено в 9:29. Народный депутат Александр Федиенко заявил, что украинцам сегодня стоит прихватить с собой бумажные документы.

"Не знаю, что случилось, но судя по тому, что я вижу, не работает очень большой инфраструктурный объект, который явно обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика, и так далее", - отметил он.

Обновлено в 9:34. В "Дії" заявили, что сбой в работе приложения произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.

"Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов. Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой", - отметили в компании.

Обновлено в 9:58. Соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что масштабный сбой не коснулся банка.

"Держим кулаки за коллег и готовы оказать любую техническую и методическую помощь. Как будто хакерская атака на один из крупных дата-центров", - отметил Гороховский.

Сбои в работе украинских сервисов - последние новости

Напомним, что 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке. Тогда не работала продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

На следующий день компания ввела ограничения на продажу билетов в железнодорожных кассах.

1 апреля "Укрзализныця" возобновила интеграцию с сервисом "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими и мониторинг, а также автовыкуп билетов в приложении и на сайте. Кроме того, вернулась верификация через "Дія.Підпис" для наиболее ажиотажных международных рейсов.

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