Золотовалютные резервы Украины тают: в Нацбанке назвали причину

Международные резервы Украины в марте сократились на 5% и по состоянию на 1 апреля, по предварительным данным, составили 52 миллиарда долларов.

Как сообщили в Национальном банке, такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Так, НБУ в марте продал на валютном рынке 4,8 млрд долл. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 123,3 млн долл. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 260 млн долл.

В то же время на валютные счета правительства в НБУ в марте поступило 3,046 млрд долл., в том числе:

1,521 млрд долл. – от Международного валютного фонда в рамках программы EFF;

1,474 млрд долл. – через счета Всемирного банка;

50,5 млн долл. – от размещения валютных ОВГЗ.

Также в марте из-за переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на 656,2 млн долл. Это обусловлено укреплением доллара по отношению к другим резервным валютам и снижением цены на золото.

"Несмотря на сокращение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка. Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяцев будущего импорта", – подчеркнули в НБУ.

Международные резервы Украины – последние новости

В течение 2025 года международные резервы выросли более чем на 30% – до 57,3 миллиарда долларов, что на тот момент стало самым высоким показателем за всю историю независимой Украины.

В январе 2026 года международные резервы Украины выросли до 57,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум. Ключевым фактором роста стало внешнее финансирование, которое в значительной степени компенсировало чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты в иностранной валюте.

В феврале международные резервы сократились на 5% и по состоянию на 1 марта, по предварительным данным, составляли 54,8 миллиарда долларов.

