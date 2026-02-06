Международные резервы Украины установили новый рекорд

В январе Украина получила 3,1 млрд долл. через счета Всемирного банка.

Международные резервы по состоянию на 1 февраля 2026 года по предварительным данным выросли до 57,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум.

Как сообщила пресс-служба НБУ, в январе резервы увеличились на 357,8 миллиона долларов. Ключевым фактором роста было внешнее финансирование, которое в значительной степени компенсировало чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты в иностранной валюте.

Так, на валютные счета правительства в НБУ в январе поступило 3,1 млрд долл. через счета Всемирного банка. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина выплатила 310,7 млн долл. Кроме того, Международному валютному фонду было уплачено 171,6 млн долл.

Чистая продажа валюты Национальным банком составила 3,7 млрд долл., уменьшившись на 20,7% по сравнению с декабрем.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 6 месяцев будущего импорта", - говорится в сообщении.

В течение 2025 года международные резервы выросли более чем на 30% до 57,3 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В прошлом году Украина получила самую мощную мировую финансовую поддержку за время полномасштабной войны – 52,4 млрд долларов от Евросоюза, Канады, МВФ, Банка развития Совета Европы и через счета Всемирного банка.

Кроме того, в 2025 году страна получила более 3,3 млрд долларов благодаря размещению валютных ОВГЗ.

