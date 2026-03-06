Международные резервы сократились впервые за семь месяцев: в НБУ объяснили причину

Текущий объем резервов обеспечивает финансирование 5,7 месяца будущего импорта.

Международные резервы Украины в феврале уменьшились на 5% и по состоянию на 1 марта, по предварительным данным, составляли 54,8 миллиарда долларов

Как сообщили в Национальном банке, такая динамика обусловливалась валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами Украины в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных ОВГЗ.

Отмечается, что, несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка. Так, на валютные счета правительства в НБУ в феврале поступило 1,004 млрд долл.: 690,8 млн долл. – через счета Всемирного банка в рамках инициативы ERA и 309,6 млн долл. – от размещения ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 804,1 млн долл. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 279,7 млн долл.

Чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 19,8%: регулятор продал на валютном рынке 2,99 млрд долл.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,7 месяца будущего импорта", - говорится в сообщении.

Золотовалютные резервы – последние новости

В январе 2026 года международные резервы Украины выросли до 57,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум. Ключевым фактором роста было внешнее финансирование, которое в значительной степени компенсировало чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты в иностранной валюте.

В течение 2025 года международные резервы выросли более чем на 30% - до 57,3 миллиарда долларов, что на тот момент стало самым высоким показателем за всю историю независимой Украины.

Падали украинские резервы в прошлый раз еще в июле 2025 года. Тогда они составляли составили 43 млрд долл.

