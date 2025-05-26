Доллар теряет позиции по отношению к иене и франку.

В понедельник, 26 мая, евро достиг месячного максимума по отношению к доллару. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отказался от введения 50%-ых пошлин на товары из ЕС с 1 июня.

Издание Reuters пишет, что доллар продолжил падение в отношении широкого спектра других валют, поскольку отказ Трампа от своей политики, а также его масштабный законопроект о сокращении расходов и налогов, находящийся в стадии разработки, отвратили инвесторов от американских активов.

Евро поднялся на 0,55% и достиг отметки 1,1418 доллара впервые с 29 апреля. Стерлинг вырос на 0,39% до самого высокого уровня с февраля 2022 года.

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Иена и швейцарский франк были в целом слабыми на фоне улучшения настроений на рынке, но они все же укрепились по отношению к доллару США. Курс доллара снизился на 0,24% до 142,23 иены, самого низкого уровня за месяц, а курс франка опустился до 2-1,5-недельного минимума 0,8193.

Индекс доллара, который отслеживает курс валюты по отношению к шести другим валютам, опустился на 0,15% до 98,93, продолжив падение на 1,9% на прошлой неделе.

Кроме того, самый широкий индекс мировых акций MSCI вырос на 0,2%. Панъевропейский индекс акций последний раз поднимался на 1%, восстановившись до уровня, на котором он торговался до того, как Трамп угрожал ввести 50%-ые пошлины на европейские товары.

Пошлины Трампа против ЕС – главные новости

Президент США Дональд Трамп объявил о решении отложить введение пошлин в отношении ЕС до 9 июля, после разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая попросила дать ей больше времени для достижения соглашения.

9 июля заканчивается 90-дневная пауза в введении Трампом 2 апреля пошлин в отношении ЕС и большинства других торговых партнеров.

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