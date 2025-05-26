Евро и доллар выросли по отношению к иене и швейцарскому франку после продления сроков.

Президент США Дональд Трамп отступил от своей угрозы ввести 50%-ые пошлины на импорт из Европейского союза в следующем месяце. Он продлил до 9 июля срок переговоров между Вашингтоном и странами блока для заключения сделки.

Издание Reutes пишет, что 23 мая Трамп заявил, что рекомендует ввести 50%-ые пошлины с 1 июня, поскольку разочарован тем, что переговоры с ЕС продвигаются недостаточно быстро. Эта угроза взбудоражила мировые финансовые рынки и усилила торговую войну, которая сопровождалась частыми изменениями торговой политики США.

Трамп, который неоднократно выражал презрение к ЕС и его отношению к США в вопросах торговли, сдался после того, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС нужно больше времени, чтобы прийти к соглашению.

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Евро и доллар выросли по отношению к иене и швейцарскому франку после продления сроков.

Пошлины Трампа в отношении ЕС - главные новости

В начале апреля Трамп установил 90-дневный срок для торговых переговоров между ЕС и США, который должен был закончиться 9 июля. Но 23 мая он перечеркнул эти сроки и заявил, что вообще не заинтересован в заключении сделки.

Своей торговой политикой Трамп стремился разрушить мировую экономику, но после того как в апреле он объявил о введении пошлины против нескольких стран, что вызвало потрясения на финансовых рынках, он сбавил обороты своих угроз в пользу переговоров. С тех пор Вашингтон заключил договор с Великобританией и провел переговоры с Китаем.

Однако прогресс в отношениях с Европейским союзом был более ограниченным, что вызвало гнев Трампа и усилило напряженность в отношениях между двумя союзниками из-за программы "Америка прежде всего" и давней зависимости Европы от Вашингтона в вопросах безопасности и обороны.

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