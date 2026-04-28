В Украине подорожала валюта: свежий курс доллара и евро на вторник

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,78 грн, а евро – 51,30 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 28 апреля, вырос на 5 копеек и составляет 44,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,78 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 5 копеек и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,80 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,77 грн/евро, а курс продажи – 51,55 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 28 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,09 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,76 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 21 копейку.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что в конце апреля гривна может несколько укрепиться, но общий девальвационный тренд сохраняется. Следующая неделя ожидается спокойной, с курсом доллара около 43,75–44,25 грн. По его словам, последняя неделя апреля традиционно сопровождается незначительным укреплением гривни из-за налогового периода и ожидания решений центробанков относительно учетных ставок.

Вас также могут заинтересовать новости: