Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз банкира до 15 марта

Период с 9 по 15 марта на валютном рынке будет проходить под влиянием двух ключевых факторов – сезонного перераспределения спроса и предложения и политики Национального банка. Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Сезонный фактор выглядит понятным: завершение холодов уменьшает активность импортеров энергоносителей. Это означает постепенное ослабление спроса. В то же время агрохолдинги активизируют продажу валютной выручки накануне посевной, что увеличивает предложение", - объясняет эксперт.

По его словам, на следующей неделе ожидается, что спрос и предложение будут близкими по объемам, а в определенные дни продажа валюты даже может преобладать. Это позволит НБУ уменьшить интенсивность интервенций, оставляя за собой функцию мониторинга.

Отдельный рычаг стабилизации – уменьшение волатильности. Колебания курса доллара могут ограничиться 0,10-0,15 грн, а евро – 0,25-0,35 грн, считает Лесовой. Такие параметры свидетельствуют о переходе к предсказуемой модели движения без резких подъемов или спусков.

"Важным также станет сближение межбанковского и наличного рынков. Особенно это касается курсов покупки. В некоторые дни курс продажи на наличных рынке может даже быть ниже межбанковского. Ожидается постепенное сужение спредов: в банках – 0,2-0,3 грн за доллар, 0,3-0,5 грн за евро, а в обменниках – 0,6-1 грн за доллар, 1-1,3 грн за евро", – сказал банкир.

Что касается евро, Лесовой отметил, что глобальные рынки продолжают работать в условиях напряжения. В таких обстоятельствах инвесторы традиционно выбирают доллар как инструмент сохранения стоимости, что и объясняет его укрепление по отношению к евро. Решающим фактором для соотношения доллара и евро будет оставаться развитие событий на Востоке. Ожидаемый коридор торгов пары доллар/евро – 1,155-1,175.

Банкир прогнозирует, что с 9 по 15 марта коридоры валютных изменений составят 42,5-43,35 грн/долл. и 49-51 грн/евро (на межбанке) и 42,5-43,5 грн/долл. и 49-51 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 5 марта, подорожал на 40 копеек и составляет 44,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос также на 40 копеек и составляет 51,35 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,19 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,80 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи - 51,15 грн/евро.

