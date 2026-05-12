'Гривня должна быть минимум по 55-60 за доллар': эксперты озвучили прогнозы курса до конца года

Украинская валюта опирается на два ключевых "столпа" поддержки – международную финансовую помощь и валютные ограничения.

По пессимистическому прогнозу, украинская национальная валюта может ослабнуть до 55-60 гривень за доллар в соответствии с состоянием украинской экономики, однако пока Нацбанк сдерживает девальвацию благодаря внешней помощи и валютным ограничениям. В то же время часть экспертов ожидает относительной стабильности курса до конца года, говорится в статье УНИАН.

Как заявил экономический эксперт и президент Международного института свободы Ярослав Романчук, в течение ближайших двух-трех кварталов может произойти "перемещение" капиталов из гривни в иностранную валюту, после чего курс нацвалюты начнет снижаться.

"В соответствии с текущим состоянием торгового и платежного баланса гривня должна стоить минимум 55-60 за доллар. Это отражало бы состояние украинской экономики", – отметил Романчук.

При этом он считает, что Национальный банк Украины и правительство сдерживают такую динамику, что, по его мнению, сказывается на темпах роста ВВП.

В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Шевчишин не ожидает резкого падения гривни в этом году. По его словам, сейчас у украинской валюты есть два ключевых "столпа" поддержки – международная финансовая помощь и валютные ограничения.

"Чтобы было давление на гривню, нужно, чтобы один из этих "столпов" рухнул. Не скажу, что я оптимистичен в отношении курса гривни, но не вижу пока значительных рисков", – пояснил эксперт.

Он прогнозирует, что до конца года курс доллара будет находиться в пределах 45-46 гривень, тогда как сейчас он колеблется на уровне 43-44 грн/долл. По его словам, НБУ и в дальнейшем будет поддерживать стабильность курса, поскольку регулятору важно сохранять привлекательность гривневых инструментов, в частности ОВГЗ и военных облигаций.

В целом аналитик оценивает перспективы украинской экономики и курса гривны умеренно позитивно благодаря возобновлению финансирования со стороны западных партнеров.

Доллар начал неделю с роста на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов поставки нефти в мире. Американская валюта укрепилась после того, как стало ясно, что переговоры между США и Ираном о прекращении войны зашли в тупик. Американский президент Дональд Трамп назвал требования Тегерана "абсолютно неприемлемыми".

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что текущая неделя, вероятно, останется спокойной из-за отсутствия значительных рыночных триггеров и нахождения экономики в фазе сезонного затишья, когда спрос на валюту умерен, а бизнес не демонстрирует резких движений.

