Гривня выросла по отношению к евро: Нацбанк установил официальный курс валют на 14 мая

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 14 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на прежнем уровне.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,50 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,96/43,99 грн/долл., а к евро – 51,49/51,51 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 13 мая не изменился и составлял 44,19 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,65 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 8 копеек и составил 52 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,40 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 44,20 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 20 копеек и составил 51,95 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,60 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: