Ослабление гривни возможно при неожиданных крупных закупках валюты импортерами или задержках в помощи партнеров.

В Украине на валютном рынке сохраняется давление на гривню. Курс доллара в ближайшее время может вырасти до 43 гривень.

Таким прогнозом поделился финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

"Сезонно, с 10 декабря, гривня, как правило, начинает ослабляться к доллару. Это связано с усилением бюджетных выплат, авансовых платежей, повышением гривневой ликвидности, которая переходит в том числе в валюту. Плюс значительное усиление импорта (не забывая об электромобилях, электрическом оборудовании и другом потребительском импорте, в том числе продуктах питания, которые во многих случаях дешевле завозить из-за рубежа)", - написал эксперт.

Также, по его словам, есть еще много открытых вопросов, которые значительно усиливают спекулятивное давление, а именно достаточность финансирования на 2026 год, которое остается открытым, а также политическая стабильность.

"По доллару следим за отметкой 42,55 грн на межбанке. Если НБУ выпустит котировки выше, то соответственно это сигнал к росту до более 43 грн. Наличный при таком сигнале будет тянуться до 42,75-43 грн за доллар", - отметил Шевчишин.

Аналитик добавил, что Нацбанк сдерживает курс евро, поэтому стоит следить за динамикой пары евро/доллар на мировом рынке, и комментариями Федеральной резервной системы США 10 декабря.

"Скорее всего, НБУ будет держать евро к гривне на отметке до 49,45 грн и регулировать этот уровень курсом доллара", - прогнозирует Шевчишин.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии УНИАН отметила, что первая неделя зимы для валюты прошла спокойно - рынок был стабилен, а гривня немного усилилась к концу недели. Официальный курс на 8 декабря установлен на уровне 42,06 грн/долл., и это ниже, чем был курс в два предыдущих понедельника и в целом средний курс прошедшей недели (42,27 грн за доллар).

"Национальный банк на прошлой неделе был активен: его чистые интервенции на рынке составили 1 093,6 млн долл. Это значительно больше, чем в первую неделю ноября, и один из самых высоких недельных показателей за год. Интервенции НБУ помогают сдерживать резкие колебания и поддерживать порядок на рынке", - сообщила Золотько.

Что влияет на курс в Украине

Эксперт пояснила, что главные "рычаги" влияния на курс - это действия Нацбанка: когда он покупает или продает доллары на рынке, это может сразу изменить настроение и направление курса.

"Еще один большой фактор - что делает правительство: когда происходят государственные аукционы по продаже облигаций или другие фискальные операции, они создают временный спрос на валюту или ее избыток. Не менее важны реальные денежные потоки в страну: когда экспортеры продают валютную выручку, на рынке появляется предложение, а если экспортеры временно не продают - возникает дефицит. Особенно чувствительны курсовые колебания к аграрному экспорту и другим крупным поставкам", - отметила банкир.

По ее словам, международная помощь и поступления от партнеров тоже "сглаживают" рынок: большие поступления помогают уменьшить давление на курс, а задержки или неопределенность с платежами создают риск для ослабления. И, наконец, мировые события и настроения инвесторов. Важные геополитические новости или общие изменения в на мировых рынках могут мгновенно изменить настроения рынка.

По прогнозу Золотько, вероятнее всего вторая неделя зимы будет умеренно стабильной с возможными колебаниями в середине недели.

"Если НБУ и государственные платежи будут "согласованы" с поступлениями от экспортеров и международной помощи - курс, скорее всего, будет оставаться в пределах привычного коридора. Если же будут неожиданные большие закупки валюты импортерами или задержки в помощи - возможно временное ослабление, а в случае значительной продажи валюты регулятором или большого поступления валюты выручки - временное укрепление", - сказала эксперт.

Курс валют в Украине - последние новости

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует взять паузу до 18 декабря и ничего не делать ни с гривней, ни с валютой. По его словам, после саммита ЕС, где будет решаться вопрос о репарационном кредите для Украины, можно будет принять решение, куда инвестировать.

В обменниках Украины средний курс доллара 8 декабря составил 42,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,15 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 49,35 грн/евро, а курс продажи - 49,19 грн/евро.

