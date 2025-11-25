Отмечается, что на валюту будут влиять ряд факторов.

Национальная валюта Украины в конце 2025 года демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние и внутренние риски. Гривня подвержена лишь контролируемой девальвации.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что на ситуацию на валютном рынке в декабре будут влиять не только "праздничные" факторы, но и энергетические, и военные.

Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине до конца года может вырасти до уровня в 43-43,5 гривни.

Видео дня

Таким образом, 100 долларов в гривнях до конца 2025 года может стоить 4300-4350 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 43000-43500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце ноября валютный рынок снова оказывается в зоне влияния широкого комплекса факторов, однако среди всех переменных именно энергетическая ситуация остается определяющей.

По его оценке, до 30 ноября коридоры валютных изменений составят 41,8-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке).

Вас также могут заинтересовать новости: