Мнения экспертов о том, стоит ли покупать валюту сейчас, разошлись.

Главным событием в Украине на прошлой неделе стало принятие государственного бюджета на 2026 год. Курс валют отреагировал на это довольно-таки своеобразно.

Эксперты в комментарии ТСН рассказали, что выгоднее - покупать или продавать доллары в Украине сейчас.

Финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин порекомендовал воспользоваться окном возможностей и купить валюту.

"Закон о госбюджете принят, в нем заложен курс доллара 45,7 грн. На самом деле, может быть и больше, многое в следующем году будет зависеть от политических и военных факторов. Поэтому доллар по 42,5 грн - это недорого. Прогнозируемая прибыль - 7,5% годовых, плюс стопроцентный контроль за своими средствами и доступ к ним в режиме 24/7", - объяснил эксперт.

При этом эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует взять паузу до 18 декабря и ничего не делать ни с гривней, ни с валютой. По его словам, после саммита ЕС, где будет решаться вопрос о репарационном кредите для Украины, можно будет принять решение, куда инвестировать.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский предлагает все же сейчас пополнять инвестиционный портфель долларами, евро и банковскими металлами.

"Не менее 30% сбережений лучше держать в гривне как наиболее ликвидном активе", - уточнил эксперт.

В то же время продавать валюту эксперты все еще не советуют.

Курс доллара в Украине - прогноз до 14 декабря

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмети, что до 14 декабря ситуация на валютном рынке Украины будет иметь чисто медийные признаки "раскачиваемости", но на самом деле курс валют контролируемый и в меру предсказуемый.

По его словам, сейчас отсутствуют риски курсового хаоса, и согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до середины декабря 2025 года будет находиться в пределах 42,2-42,6 гривни на межбанке и 42,3-42,8 гривни на наличном рынке.

