Продать доллар можно в среднем по курсу 41,08 грн, а евро - 47,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 29 августа, снизился на 8 копеек - до 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,08 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 6 копеек и составляет 48,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

Какой курс в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,38 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,31 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,40 грн/евро, а курс продажи - 48,23 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 29 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,13 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 25 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что курс доллара в Украине в сентябре будет достаточно прогнозируемым - коридор возможных колебаний ожидается в пределах 41,6-42 грн/долл. При этом в первый месяц осени, кроме чисто экономических факторов, как снижение инфляции, постепенный рост ВВП, а также стратегия Нацбанка, направленная на минимизацию валютных колебаний, важным станет военный фактор

