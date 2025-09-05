Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, а евро - 47,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 5 сентября, снизился на 3 копейки - до 41,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 48,53 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,32 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,35 грн/евро, а курс продажи - 48,20 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 5 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,13 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе показатели валютного рынка будут в более-менее прогнозируемыми - основные колебания будут происходить в пределах 41,2-41,8 грн/долл., а объем валютных интервенций не превысит 800 миллионов долларов, то есть вливание доллара на рынок будет на удовлетворительном и не угрожающем уровне.

Вас также могут заинтересовать новости: