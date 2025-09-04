По сравнению со стоимостью доллара, курс евро остается почти на привычных позициях.

На следующей неделе курс доллара ожидается в рамках 41,2-41,8 гривни. На валютный рынок могут положительно повлиять новости по учетной ставке и инфляции.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Возможное снижение учетной ставки уже 11 сентября и благоприятная инфляционная статистика положительно повлияют на валютный рынок. Конечно, на курсовые показатели влияет не только инфляция. Многое зависит от других факторов - например, экономического развития и соответствующих показателей ВВП, развития экспорта на объема валютных поступлений, ритмичности макрофинансовой помощи от партнеров", - сказал эксперт.

По его прогнозу, на следующей неделе показатели валютного рынка будут в более-менее прогнозируемом состоянии - основные колебания будут происходить в пределах 41,2-41,8 грн/долл., а объем валютных интервенций не превысит 800 миллионов долларов, то есть вливание доллара на рынок будет на удовлетворительном и не угрожающем уровне.

Что касается курса евро, то, как и раньше, его формирование будет происходить на основе мировых торгов пары доллар/евро и соответствующего соотношения пары гривна/доллар.

Лесовой отметил, что евро длительное время ведет себя достаточно изменчиво, однако по сравнению со стоимостью доллара остается почти на привычных позициях: так в течение следующей недели банкир ожидает, что соотношение этих валют останется на уровне 1,15-1,2. Иначе говоря, колебания стоимости евро в Украине будет в пределах 48-49 гривни.

Эксперт подчеркнул, что сейчас отсутствуют причины для особых беспокойств: евро и доллар - мировые валюты, которым не грозит опасность.

"Однако и не стоит ожидать, что цена какой-то из них пустится во все тяжкие, превзойдя предыдущие рекорды. Еще важная ремарка: как только курс евро вернулся к условно привычным показателям, медийный ажиотаж, как и хаотичное поведение граждан возле обменников, несколько утихли. То есть сейчас можно говорить о стабилизации спроса на евро, градус напряжения и курсовой неопределенности прошел", - сказал Лесовой.

Основные показатели валютного рынка с 8 по 14 сентября, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,6 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, на следующей неделе не стоит ожидать существенных новостей: валютный рынок будет демонстрировать стабильность, курсовые показатели будут в меру привычными, а любые возможные критические обстоятельства будут сглажены грамотной стратегией Национального банка, который остается основным игроком на рынке", - резюмировал Лесовой.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,32 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,35 грн/евро, а курс продажи - 48,18 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 4 сентября подешевел на 5 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 48,55 гривни за евро.

