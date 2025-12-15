В 'ПриватБанке' подешевел доллар: актуальный курс валют на понедельник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,37 грн, а евро - 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 15 декабря, подешевел на 13 копеек и составляет 42,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался на прежнем уровне и составляет 49,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,75 гривни, а евро - по курсу 48,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник подешевел на 18 копеек и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 15 декабря не изменился и составляет 50,00 гривень.

Нацбанк установил на 15 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,19 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,47 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 2 копейки и составляет 42,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 49,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,30 гривни за евро.

