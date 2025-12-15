Продать доллар можно в среднем по курсу 42,00 грн, а евро - 49,30 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 15 декабря, вырос на 2 копейки и составляет 42,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,00 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 49,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,39 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,27 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,85 грн/евро, а курс продажи - 49,66 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 15 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,19 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,47 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предупредил, что часть украинцев может броситься скупать валюту, пытаясь защититься от рисков, что может способствовать росту курсов валют.

Согласно его прогнозу, с 15 по 21 декабря курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,1-42,6 гривни на межбанке и 42,3-42,8 гривни на наличном рынке.

