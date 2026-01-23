'ПриватБанк' изменил курс валют: сколько стоят доллар и евро 23 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 23 января, подешевел на 2 копейки и составляет 43,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 20 копеек и составляет 51,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,75 гривни, а евро - по курсу 50,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на прежнем уровне и составляет 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 26 копеек и составляет 51,02 гривни.

НБУ установил на 23 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Относительно евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,52 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 15 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 6 копеек и составляет 43,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,95 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 1 копейку и составляет 50,98 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 50,33 гривни за евро.

