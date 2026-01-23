Валюта продолжает дешеветь: курс доллара и евро в Украине

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,95 грн, а евро – 50,33 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 23 января, подешевел на 6 копеек и составляет 43,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,95 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 1 копейку и составляет 50,98 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 50,33 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,43 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,30 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,98 грн/евро, а курс продажи - 50,78 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 23 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

В отношении евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,52 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 15 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце января валютный рынок Украины постепенно перейдет в более спокойный режим работы. Снижение спроса на иностранную валюту - ключевой фактор, который будет способствовать стабилизации курсовой динамики и уменьшению потребности в активных действиях со стороны НБУ.

