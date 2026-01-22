Нацбанк снова укрепил гривню: официальный курс валют на пятницу

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,52 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,26/43,29 грн/долл., а евро - 50,64/50,66 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 22 января подешевел на 5 копеек и составил 43,51 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне также снизился на 4 копейки и составлял 50,99 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,40 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 8 копеек и составил 43,37 гривни за доллар, а курс евро в банке снизился сразу на 20 копеек и составил 50,85 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,77 гривни, а евро - по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

