'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоит доллар в конце недели

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 28 августа, остался на прежнем уровне и составляет 41,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 48,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подешевел на 18 копеек - до 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 29 августа, остался неизменным - 48,54 гривни.

Нацбанк установил на 29 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек. Что касается евро, то официальный курс на пятницу установлен на уровне 48,13 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 25 копеек.

Курс доллара в Украине пока остается стабильным и достаточно прогнозируемым: за незначительным исключением, основные колебания американской валюты происходили ниже стартового курса года в 42,02 грн. Кроме того, в течение июня-августа официальный курс доллара в среднем на 1% был ниже, рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

