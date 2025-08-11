Курс гривни к евро установлен на уровне 48,20 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 12 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,20 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,40/41,43 грн/долл., а евро - 48,22/48,24 грн/евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,42 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,55 грн/евро, а курс продажи - 48,35 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 11 августа остался на уровне предыдущего показателя и составляет 41,65 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривны, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Также эксперты дали новые советы украинцам относительно того, стоит ли покупать сейчас доллары в Украине.

