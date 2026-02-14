Когда не будет света в воскресенье: графики отключений электроэнергии 15 февраля

Причина введения ограничений – последствия российских ударов.

В большинстве регионов Украины в воскресенье, 15 февраля, в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений. При этом для промышленных потребителей будет действовать ограничение мощности.

В "Укрэнерго" сообщили, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Графики отключений света для Киева

В столице продолжают действовать индивидуальные графики отключений света для каждого дома. Почасовые графики пока применить невозможно из-за сложной ситуации в энергетике.

Графики отключения света для Харьковской области

"По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в воскресенье, 15 февраля, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО)", - говороится в сообщении Харьковоблэнерго.

Так, свет будут выключать трижды за сутки всем подочередям, кроме 3.1, 3.2, 4.1 и 4,2 - им отключать электроэнергию дважды. При этом максимальное количество часов без света за сутки составит 17 часов.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

13 февраля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, частично оставив без света шесть областей. В "Укрэнерго" сообщили, что были обесточены потребители в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что Украина в случае прекращения обстрелов сможет окончательно отказаться от графиков отключения электроэнергии за 3-5 лет.

