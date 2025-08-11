Отмечается, что продавать доллары пока не стоит.

На валютном рынке Украины набирают обороты два тренда. Так, украинцы все чаще выбирают евро, а также покупают валюты больше, чем продают.

Эксперты в комментарии ТСН рассказали, можно ли сейчас покупать доллары.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, украинцы отдают предпочтение евровалюте по ряду причин, а именно:

в июле курс евро к доллару вырос на мировом рынке и к гривне тоже;

покупка евро для отпуска в Европе;

рост торговых операций украинского бизнеса с контрагентами из Еврозоны;

украинские беженцы и работников в Европе.

"Кабальные для ЕС договоренности с США по ввозным пошлинам и инвестициям в американскую экономику не будут способствовать сильному евро, он в дальнейшем будет только дешеветь", – предупреди аналитик.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что евро - как инструмент для инвестиций - не такой уж плохой вариант.

"Евро несколько укрепился по отношению к доллару, соотношение между ними должно стабилизироваться. Для диверсификации инвестиционного портфеля стоит иметь в нем и евро, но отдавать предпочтение только евро не стоит", – указал эксперт.

В то же время эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что в этом году инвестиции в валюту не столь прибыльны и до конца года вряд ли что-то изменится.

"Тот, кто 7 месяцев назад поверил в стабильность гривни, заработал за это время 7-8% на гривневых депозитах и около 11% – на облигациях внутреннего государственного займа. Тот, кто регулярно покупал доллары, потерял примерно 2% капитала, или 1 гривню на каждом долларе. Правда, на инвестициях в евро удалось заработать на сегодняшний день около 9% годовых", - объяснил Пендзин.

Также он предупредил, что дальнейшая покупка евро приведет к убыткам, а вот на новых вложениях в гривню еще можно заработать около 3%.

Что касается продажи валюты, то сейчас можно избавиться от евро, пока валюта не подешевела.

Курс доллара в Украине - прогноз до 17 августа

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке будет развиваться согласно двум разным сценариям по курсу доллара и евро.

При этом он указал, что доллар остается мировой валютой, поэтому ему не грозит обвал, а евро защищен мощной экономикой ЕС, поэтому, скорее всего, будет "барахтанье" в старых коридорах - 1 евро по стоимости 1,15-1,2 доллара.

