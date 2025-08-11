Продать доллар можно в среднем по курсу 41,23 грн, евро - 47,95 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 11 августа, подешевел на 2 копеек - до 41,73 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,23 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился также на 3 копейки и составляет 48,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,95 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,42 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,55 грн/евро, а курс продажи - 48,35 грн/евро.

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 11 августа, составляет 121 959 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 5 040 220 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 11 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,19 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 9 копеек.

