Заставить орхидею зацвести снова проще, чем кажется: 5 проверенных способов

С помощью этих простых советов можно стимулировать к цветению любую купленную в магазине орхидею.

Немногие комнатные растения вызывают столько радости и приносят столько разочарования, как орхидеи. Их элегантные цветы могут радовать месяцами, но когда последний цветок увядает, многие задаются вопросом, зацветут ли растения снова.

Издание Homes and Gardens пишет, что заставить орхидею зацвести снова гораздо проще, чем может показаться.

В помещении орхидеи могут цвести практически в любое время года, а при правильных условиях их цветы часто сохраняются в течение нескольких месяцев. Однако многие цветоводы не знают, что после окончания цветения, часто в конце зимы или в начале весны, орхидеи естественным образом проходят короткую фазу покоя, прежде чем дать новые побеги.

Подождите, пока все старые цветы опадут

После того, как опадут последние цветы, обычно остается цветочный колос. Именно на этом колосе после короткого периода покоя, скорее всего, появятся новые цветы.

Эксперт по орхидеям Тениэль Джордисон советует не срезать здоровые цветоносы сразу, так как иногда они могут повторно зацвести:

Обратите внимание на естественные признаки того, что растение готово к повторному цветению: листья должны оставаться упругими и зелеными, а на цветоносе могут появиться небольшие новые бутоны или узлы – это обнадеживающий сигнал того, что орхидея готовится к следующему цветению.

На время цветения также может влиять сезон: конец зимы – начало весны часто является оптимальным периодом для стимулирования появления новых цветочных побегов благодаря увеличению количества света и немного более прохладным ночным температурам в помещении.

Обрежьте колос

Как только орхидея сбросила оставшиеся лепестки, пора обрезать цветочный колос, но не обрезайте его слишком низко. Зеленый колос обрезайте чуть выше первого видимого узла. Такая обрезка может стимулировать рост и способствовать появлению новых цветов на этом колосе.

Если цветочный побег стал коричневым, лучше обрезать орхидею до основания. Хотя это означает, что следующие цветы могут появиться немного позже, но это позволяет растению сосредоточиться на образовании свежего, крепкого стебля, создавая условия для лучшего цветения.

Поставьте орхидею в светлое, но прохладное место

Хотя большинство комнатных растений хорошо растут в теплых местах, орхидеям для развития цветов требуется немного более прохладная среда, особенно ночью.

Стремитесь, чтобы температура ночью была около 13–18°C, что способствует образованию новых цветочных побегов. Идеальное место также должно быть светлым, но с непрямым солнечным светом - окно, выходящее на юг или восток, подойдет идеально.

"По мере развития цветочного стебля аккуратно подвяжите его, чтобы обеспечить опору для растущих бутонов. Как только стебель укрепится, вы можете переместить орхидею в более теплое место в доме, в идеале – в слегка влажную зону", – отметила Тениэль.

Поливайте и удобряйте, даже в период покоя

Спячка – это период между циклами цветения, когда орхидея может выглядеть так, как будто она мертва. Несмотря на внешний вид, эта стадия имеет решающее значение для ухода.

Орхидеи обычно отдыхают от шести до девяти месяцев. В этот период важно поддерживать легкую влажность растения, не переувлажняя его, так как орхидеи не любят находиться в воде. Поливайте орхидеи только тогда, когда верхний слой субстрата на ощупь сухой, и всегда удаляйте лишнюю воду из поддона, чтобы предотвратить загнивание корней.

"Полезным ориентиром являются сами корни. Зеленые корни указывают на то, что растение увлажнено, а серебристо-серые корни сигнализируют, что пора полить. Использование прозрачного горшка может облегчить контроль за здоровьем корней", - говорит Тениэль.

Удобрение один раз в месяц на этом этапе также может способствовать здоровому росту.

Обеспечьте орхидее оптимальный уход во время цветения

Поддержание здоровья растения во время цветения не только продлит его срок, но и обеспечит ему хорошее, что даст энергию для следующих циклов покоя и повторного цветения. Орхидеи редко нуждаются в пересадке, поэтому полив и удобрение – это единственные требования.

Ранее УНИАН писал, как вернуть растение к жизни, если орхидея увядает на глазах.

