Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 11 августа, остался на уровне предыдущего показателя и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня, в свою очередь, вырос на 5 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 11 августа, также остался неизменным - 48,78 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 11 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,19 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 9 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 2 копейки - до 41,73 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,23 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне снизился также на 3 копейки и составляет 48,70 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,95 гривни за евро.

