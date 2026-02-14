Microsoft готовит модели ИИ, которые заменят большинство офисных сотрудников

Microsoft стремится к "настоящей самодостаточности" в области искусственного интеллекта, создавая собственные модели и сокращая зависимость от OpenAI. Такие модели позволят заменить некоторых сотрудников.
"Работа белых воротничков, когда вы сидите за компьютером, будь то юрист, бухгалтер, менеджер проектов или маркетолог – большинство этих задач будет полностью автоматизировано с помощью ИИ в течение следующих 12–18 месяцев", - сообщил Financial Times руководитель отдела искусственного интеллекта компании Microsoft Мустафа Сулейман.
Он добавил, что в течение следующих двух-трех лет эти ИИ-агенты смогут лучше координировать свою работу в рамках рабочих процессов крупных организаций. ИИ-инструменты также смогут учиться и совершенствоваться со времени, а их действия будут все более автономными.
"Создание новой модели будет похоже на создание подкаста или написание блога. Будет возможно разработать ИИ, который будет соответствовать вашим требованиям для каждой институциональной организации и человека на планете", - заявил Сулейман.
По его словам, еще одним направлением деятельности Microsoft является применение ИИ в здравоохранении с целью создания "медицинского суперинтеллекта", где искусственный интеллект сможет помочь в решении проблем нехватки персонала и длительного ожидания в больницах. В прошлом году компания представила диагностический инструмент на базе ИИ, который, по ее утверждению, может превосходить врачей в выполнении некоторых задач.
Представитель Microsoft указал, что цель компании - создать "гуманистический суперинтеллект", то есть технологии искусственного интеллекта, которые остаются под контролем человека, в ответ на растущую обеспокоенность тем, что конкурирующие лаборатории ИИ спешат создать мощные технологии, которые не поддаются контролю со стороны своих создателей.
ИИ в бизнесе - главные новости
Исследование показало, что 95% компаний, потратившихся на ИИ, не смогли извлечь экономическую пользу от этих инвестиций. Одна из проблем – сложность дообучения готовых ИИ-инструментов для бизнес-задач.
Более того, некоторые компании, разочаровавшись в ИИ, начали возвращать уволенных сотрудников. Это говорит о том, что автоматизация пока не способна полностью заменить людей в ожидаемом объеме.