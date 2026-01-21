Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 22 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,67 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 22 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,67 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,09/43,14 грн/долл., а евро - 50,57/50,61 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 21 января вырос на 1 копейку и составил 43,56 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,03 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 23 копейки и составлял 51,03 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,39 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 2 копейки и составлял 43,45 гривни за доллар, а курс евро вырос сразу на 25 копеек и составлял 51,05 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,05 гривни за единицу иностранной валюты.

